Messina, a Capo Peloro la 5ª edizione del Festival degli Aquiloni: a palazzo Zanca la presentazione

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, la spiaggia di Capo Peloro ospita per il quinto anno il Festival degli Aquiloni. Il programma del weekend all’insegna del sole, del mare e del vento sarà illustrato domani, giovedì 28, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca. All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, cui prenderà parte l’assessore agli Spettacoli e Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro, parteciperanno i rappresentanti della Proloco Capo Peloro promotori dell’evento, in collaborazione con il Comune di Messina, rispettivamente il presidente Nello Cutugno, il segretario Paolo Alibrandi e i componenti del Consiglio direttivo, oltre a una rappresentanza di realtà cittadine che hanno aderito alla manifestazione in qualità di sponsor e partner.

Il festival avrà luogo negli spazi limitrofi alla spiaggia libera della punta, quali piazza Lanternino, Ex Area Sea Flight e Fondazione Horcynus Orca.