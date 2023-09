Messina: 200 anni fa l’arrivo e il soggiorno dell’architetto Hittorff nella città dello Stretto

StrettoWeb

L’architetto Jacques Ignace Hittorff, con due collaboratori, tra il 1823 e il 1824 ha girato interamente la Sicilia per documentare le bellezze dell’Isola. Il libro “1823 Hittorff a Messina. La scoperta di una città nuova” di Michela D’Angelo e Massimo Lo Curzio, si occupa in particolare di quanto rilevato nel soggiorno a Messina, nel settembre del 1823, quindi 200 anni fa, in una fase di ricostruzione dopo il terremoto del 1783.

La realtà messinese rilevata da Jacques-Ignace Hittorff durante il suo viaggio in Sicilia ha determinato un patrimonio di disegni e rilevazioni che sono stati successivamente in parte pubblicati, sotto forma di incisioni, nel libro Architecture Moderne de la Sicile, edito a Parigi nel 1835.