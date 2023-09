La meravigliosa nave da crociera Celebrity Beyond attraversa lo Stretto di Messina

StrettoWeb

Ha attraversato le acque dello Stretto di Messina pochi minuti fa la meravigliosa nave da crociera Celebrity Beyond. La nave sta navigando per raggiungere Katakolo in Grecia. Sulla nave è presente un ristorante disposto su tre ponti ed ornato da piante che deve ricordare all’ospite il mito del paradiso terrestre.

La nave Celebrity Beyond è stata creata dai progettisti in modo del tutto originale la cui struttura non trova eguali sul mercato crocieristico.

Su una delle sue fiancate è stato posizionato il magic carpet. Si tratta di una piattaforma mobile fuoribordo che rende le navi di questa classe uniche e riconoscibili anche a miglia di distanza. Ai ponti 16 e 5 è presente un ristorante di specialità, al 14 un’estensione del ponte piscina, mentre al ponte 2 si trasforma in piattaforma per l’imbarco dei tender quando la nave resta in rada.