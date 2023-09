Masella tutto pronto per la Festa dei Santi Cosma e Damiano

StrettoWeb

“Nessuno può affrontare in modo isolato, non si può vivere la fede, i sogni senza comunità, solo bel proprio cuore o a casa, chiusi o isolati tra quattro mura, c’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti, e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti”(Papa Francesco). Ringrazio il comitato festa dei Ss.Cosma e Damiano di Masella – afferma Don Giovanni Zampaglione – per lo spirito di abnegazione e di sacrificio che ha permesso loro di preparare 6 giorni di festa. La comunità di Masella , i paesi limitrofi e i tanti sponsor che hanno contribuito per preparare i diversi giorni .A tutti voi dico : Divertiamoci , partecipiamo e viviamo la festa nello spirito della comunione e del volersi bene: Buona festa!!! W i Santi Cosma e Damiano”, conclude.