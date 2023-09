Masella: una settimana di festa in onore dei Santi Cosma e Damiano

StrettoWeb

Un’intera settimana di festa nella borgata di Masella, comune di Montebello Jonico, la comunità tutta e il carismatico parroco don Giovanni Zampaglione si dicono fieri e soddisfatti dell’organizzazione del Comitato Festa, composto per lo più da membri del consiglio pastorale, e a furor di popolo riconfermato per il prossimo anno. Il programma abbastanza ricco e vario ha previsto: il concorso fotografico dedicato a don Pietro Polimeni, ogni anno molto partecipato, e il torneo di calcetto organizzati dall’Associazione masellese Vincenzo Luca Romeo in onore di Vincenzo, un ragazzo volato in Cielo troppo presto, all’età di soli 33 anni. Si è pensato, poi, alla gioia dei bambini con i gonfiabili, l’animazione e zucchero filato a volontà. La fase serale ha avuto inizio il venerdì, con il genio quiz e il karaoke, per far divertire grandi e piccini. Nel pomeriggio di sabato, l’associazione Vin.Ce.Ro ha inaugurato il parco giochi di Masella in onore di Maria Sapone in Monterosso: una figlia, una sorella, una moglie e una mamma che si è spesa tanto per la sua famiglia e la comunità tutta ed è volata in Cielo troppo presto.

Il sabato sera si sono esibiti i NOF, New Old Friends Revival Conversano, un gruppo di musica leggera anni ’60-’70-’80-’90, serata promossa dal consigliere regionale Antonio Billari e da Vincenzo Monterosso. I Nof hanno sfidato il forte vento allietando i presenti con importanti brani della musica italiana e straniera. La domenica di festa è iniziata all’insegna dei botti e al suono della banda musicale che ha percorso tutte le vie del paese. Nel pomeriggio, una chiesa gremita di fedeli e alla presenza delle autorità: il primo cittadino del comune di Montebello Jonico, Maria Foti e altri membri dell’amministrazione; il comandante della stazione dei carabinieri di Saline Joniche Ferdinando Ocello. Subito dopo la messa solenne, dedicata ai Santi Cosma e Damiano, i Santi martiri patroni di Masella, è seguita la processione, molto partecipata, che ha percorso tutte le vie del paese. L’intera borgata è stata addobbata a festa per il passaggio dei Santi patroni in processione, un vero trionfo di bandierine, palloncini, nastri, e festoni colorati ha dato lustro a questi già splendidi luoghi.

A fine processione, la consueta tradizione del “ballu du sceccu” tra sorrisi e meraviglia. A seguire, il bellissimo spettacolo musicale di Davis Muccari e della sua band che hanno coinvolto tutti, facendo divertire e ballare l’intera piazza di Masella, davvero stracolma di gente arrivata dalla zona jonica e dal reggino, oltre che dalle zone limitrofe. A chiusura della festa, dei bellissimi fuochi d’artificio che hanno incollato tutti gli sguardi al Cielo facendo calare il sipario su una settimana indimenticabile molto partecipata, dai riti religiosi a quelli civili.