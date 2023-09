Marina yatching con 13 accosti per panfili e tanto altro, ecco come sarà la Palermo “tutto porto”

StrettoWeb

Un marina yatching con 13 accosti per panfili e ristoranti, botteghe tra cibo e moda, un supermercato, un laghetto artificiale e persino un auditorium e un anfiteatro. Questo sarà il nuovo Molo trapezoidale di Palermo che dal prossimo ottobre restituirà alla città un affaccio sul mare che darà continuità alla passeggiata sulla Cala, da Sant’Erasmo alla zona archeologica del Castello a Mare.

I soldi investiti? 25 milioni di euro che segnano la rinascita di un pezzo di città che, con questa apertura, riconnetterà quest’area della Cala al resto della città. L’area godrà di panchine, cestini e rastrelliere per le bici e forse saranno inserite anche aree per lo sport e giochi per i bambini.