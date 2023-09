Mare pulito in Calabria: la presentazione dei risultati dell’estate 2023

StrettoWeb

Si svolgerà mercoledì 13 settembre, alle ore 10, presso l’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido (Via Pesce e Anguille) il “Demo Day Task Force Calabria”, una giornata tipo della strategia messa in campo dalla Regione Calabria al fine di tutelare le aree marine. La giornata dimostrativa è legata alla conclusione del servizio messo in campo da Garbage Group per presentare dati e risultati ottenuti dal Sistema Pelikan finalizzato alla tutela dell’ambiente marino della Regione Calabria nel periodo coperto dal 26 luglio 2023 al 4 settembre 2023. Durante la mattinata verranno mostrate le operazioni di pulizia dei Ecoboat Pelikan Sistem con l’ausilio di droni aerei e ROV sottomarini e la conseguente raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Alle ore 10, prima dell’inizio delle simulazioni, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il CEO di Garbage Group, Paolo Baldoni, e il direttore generale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, Salvatore Siviglia, terranno una conferenza stampa.