Manovra: Schlein, ‘da Pd proposte contro caro-vita, dal governo zero risposte’**

Roma, 20 set. (Adnkronos) – Non solo sui migranti “vediamo il fallimento del governo Meloni, anche sulla manovra. Giorgetti ha scoperto oggi che non ci sono abbastanza fondi per aiutare famiglie e imprese. per la sanità. Avevano promesso che avrebbero tagliato le accise e invece sono aumentate”. Così Ely Schlein alla festa dell’Unità a Spello.

“Il Pd ha presentato oggi 5 proposte per affrontare il calo del potere di acquisto delle famiglie a partire da chi sta entrando a scuola per garantire un vero accesso gratuito all’istruzione alle famiglie più fragili con supporti al trasporto pubblico. E poi bonus luce e gas e utilizzare l’extragettito del carburante a vantaggio dei più fragili. Dal governo risposte non ne sono arrivate e quando sono intervenuti con un decreto hanno aumentato la precarietà. Non è questo che merita questo Paese”.