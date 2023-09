Un bambino col rossetto e una bambina col rasoio: manifesti affissi a Messina, ma l’Arcigay si arrabbia

StrettoWeb

“Basta confondere l’identità sessuale dei bambini. Stop gender”. E c’è un bambino col rossetto e una bambina con rasoio e pennello da barba. Risultato? Arrivateci da soli. Non poteva, in questo periodo storico, non alimentare il dibattito quanto sta accadendo a Messina. Fatto, tra l’altro, già accaduto in altre città d’Italia. In quella dello Stretto infatti, sono stati affissi dei manifesti con le indicazioni di cui sopra e l’invito a donare il 5 per mille alla onlus Pro Vita&Famiglia.

I manifesti hanno scatenato la reazione dell’Arcigay Messina Makwan, la quale ha diffuso una nota a nome del Presidente Rosario Duca. “Questa mattina Messina si sveglia con manifesti che oltre a lanciare un messaggio falso incitano all’odio Transfobico – dice – Non staremo a spiegare in questa occasione le ragioni della falsità di quanto affermano in quanto daremmo loro troppo importanza e non vogliamo farlo. Messina che è nella rete READY contro tutte le discriminazioni non può permettere questi attacchi transfobici né altre discriminazioni, per questo abbiamo allertato l’Assessora Pari opportunità chiedendo l’immediata rimozione”.

Prevedibile e giustificabile, la reazione dell’Arcigay; una provocazione, forse, quella di chi ha ideato i manifesti, magari anche con l’obiettivo di scatenare la reazione stessa. Sicuramente, il dibattito nasce alla luce della “linea” ormai chiara e che vediamo e sentiamo quotidianamente: quella di normalizzare il messaggio che vuole dire “no” alle discriminazioni. Una causa nobile, senza dubbio, a patto che non venga enfatizzato all’inverosimile, come sta invece accadendo sempre più di frequente. Insomma, ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio crede, ma senza “bombardamenti” e/o condizionamenti mediatici e sociali.