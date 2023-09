Mandria di cinghiali invade Corigliano-Rossano: l’appello social di una residente

StrettoWeb

Il fenomeno dei “cinghiali urbani” che si aggirano per le cittadine calabresi ha fatto scaturire una vera e propria emergenza. Non solo la paura di essere travolti e quindi temere per l’incolumità pubblica, ma diventa rischioso anche avvicinarli a causa di epidemie come la peste suina. Più volte infatti, è stato reclamato un piano d’emergenza per combattere “l’invasione” ma, almeno fino ad ora, tutto tace. E i cinghiali continuano a percorrere le viuzze dei nostri paesi. E’ quanto sta accadendo nel centro storico di Corigliano dove, già da due giorni, un gruppo di cinghialotti si aggira per il paese terrorizzando i cittadini.

A riportare la notizia è una residente del posto, su uno dei tanti gruppi Facebook della città di Corigliano-Rossano deputato a eventuali segnalazioni. Nel post si legge quindi: “si segnala gruppo di cinghiali zona San Francesco (San Francischjello, vico 1 San Giacomo-Via Falcone), Via ospizio, Ariella a Corigliano Paese! Due giorni fa questa foto è stata scattata e pubblicata su fb, stasera erano in via san francischjello e non ho fatto in tempo a scattarne una. Si chiede gentilmente aiuto!”. Si attendono quindi provvedimenti per arginare il pericoloso fenomeno.