Maltempo, tromba d’aria colpisce Crotone: la conta dei danni

Il maltempo si è abbattuto sulla regione Calabria provocando, purtroppo, già i primi danni. Una violenta tromba d’aria ha colpito la città di Crotone nelle prime ore di queste mattina: una forte raffica di vento che ha seminato il panico in via di Vittorio nel quartiere fondo Gesù. In particolare, il maltempo ha divelto i tetti di un supermercato e di uno store di elettronica: le coperture sono letteralmente volate via finendo in un parcheggio antistante e danneggiando anche un’auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone che stanno lavorando per sgomberare l’area dai detriti e mettere al sicuro la zona. Presente anche il Comando di Polizia Locale che ha chiuso il tratto di strada interessato e deviando il traffico nelle arterie secondarie.

Maltempo e vento forte, danni ingenti a Crotone