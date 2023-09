Malasanità: Gianni Mazzei poteva salvarsi? Riesumata la salma del 54enne morto per infarto

StrettoWeb

Una triste vicenda quella di Gianni Mazzei, il maestro di musica di 54 anni morto a Fuscaldo per un arresto cardiaco. L’imprevedibilità della vita non si può, appunto, controllare ma esistono comunque mezzi e risorse per far fronte ad un infarto, soprattutto nel 2023. Per tale ragione infatti, i familiari di Gianni, morto davanti agli occhi della moglie lo scorso 13 agosto in attesa di ricevere soccorso, hanno chiesto giustizia. L’uomo infatti, steso a terra “per almeno tre ore” – testimonia il padre – è stato dapprima raggiunto da un’ambulanza demedicalizzata e, vista l’urgenza, è stato allertato un dottore e un elisoccorso ma era già troppo tardi.

La Procura della Repubblica di Paola ha disposto accertamenti peritali irripetibili chiedendo la riesumazione della salma del 54enne dal cimitero del tirreno cosentino: l’intento è eseguire esami mirati che possano stabilire se la causa del decesso è riconducibile al ritardo dei soccorsi e se il maestro poteva essere salvato. Al momento, risultano iscritti nel registro degli indagati 9 persone, tra cui i membri dell’ambulanza demedicalizzata, il personale dell’ambulanza partita da Amantea, il medico e l’infermiere dell’elisoccorso e l’operatore del 118 che ha ricevuto la chiamata.