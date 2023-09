Malasanità in Calabria: muore in attesa dell’ambulanza. Il padre: “è stato steso a terra per tre ore”

StrettoWeb

Un altro caso di malasanità, l’ennesimo che ci apprestiamo a raccontare: la Calabria muore lentamente e la speranza di un miglioramento appare troppo lontana. L’ultimo terribile episodio è accaduto a Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Gianni Mazzei, mentre camminava, è stato colto da malore improvviso. La moglie, insieme a lui nel momento dell’attacco cardiaco, ha allertato tempestivamente i soccorsi. Ma l’ambulanza, partita da Amantea, ha impiegato 45 minuti per arrivare nel luogo della tragedia. Gianni era lì, steso a terra, ma per l’ennesima volta il mezzo era demedicalizzato.

Presenti solo due membri formato dell’associazione che gestisce il servizio i quali, intesa la gravità della situazione, hanno richiesto la presenza di un medico. Il tempo passa: il povero uomo è a terra, la moglie prova a rianimarlo con la respirazione bocca a bocca e un massaggio cardiaco ma ogni tentativo risulta vano. Infine, l’arrivo di un dottore edi un elisoccorso, ma era già troppo tardi: Gianni Mazzei era già morto. Un dolore inspiegabile, per la moglie che lo ha visto morire, impotente, e per il padre 81enne che, con le lacrime agli occhi, afferma: “la malasanità calabrese esiste. Non è un fatto inventato”. Intanto un altro uomo ha perso la vita e la salute dei cittadini, ancora una volta, è stata messa all’ultimo posto.