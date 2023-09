Il maestro ceramista Rocco Condurso alla Botteguccia di PietraKappa: ha realizzato una maschera apotropaica

StrettoWeb

Lunedì scorso la Botteguccia di PietraKappa ha ospitato il maestro ceramista Rocco Condurso di Seminara, accompagnato dalla dottoressa Monica de Marco, Reponsabile del Museo delle Ceramiche della Calabria. Nel corso della serata, il maestro Condurso ha realizzato una tipica maschera apotropaica, che ha preso via via forma partendo da un semplice blocco di argilla.

La sicurezza nella manipolazione della materia prima ha entusiasmato il numeroso pubblico presente, che ha potuto assistere ad una performance di altissimo livello, che ha avuto come esito una maschera la cui bellezza ed originalità non ha mancato di affascinare tutti. La performance è stata accompagnata, passo passo, dalla dottoressa De Marco che ne ha spiegato le varie fasi. Al termine numerose sono state le domande rivolte dai presenti sulle caratteristiche della ceramica tipica di Seminara. Una serata che si è rivelata una vera scoperta per tanti reggini che hanno avuto modo di conoscere da vicino uno dei prodotti più caratteristici del nostro territorio.