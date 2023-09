Lutto in provincia di Messina, 14enne muore nel terremoto in Marocco

StrettoWeb

Una tragedia immane che ha seminato macerie e morte: il bilancio del terremoto in Marocco è disastroso. Tra i deceduti anche un ragazzino della provincia di Messina che, tra qualche, giorno sarebbe tornato in Sicilia. Le parole del comune di Furnari attraverso facebook: “Questa mattina la nostra comunità ha appreso una tragica notizia, che non avrebbe mai voluto sentire. Con immenso dolore, vogliamo dire alla famiglia del piccolo Mohamed che le siamo vicini per la sua tristissima e prematura scomparsa, e preghiamo con tutte le nostre forze affinché la sua mamma possa al più presto rimettersi ed uscire dall’ospedale”.