Luoghi di memoria: restaurata la lapide commemorativa dello storico terremoto a Rossano

“Ogni anno, nella notte tra il 24 ed il 25 aprile, con i Fuochi di San Marco ricordiamo gli eventi del terremoto del 1836, un sisma terribile che costrinse la gente a scendere in strada ed accendere un fuoco. Le famiglie poi, troppo spaventate per rientrare in ciò che restava delle loro case, si accamparono su un terreno a San Bernardino, nei pressi dell’attuale piazza Martucci. Per questo proprio lì, da decenni è stata posta una lapide commemorativa del terremoto del 1836, ormai però quasi cancellata dal tempo e dalle intemperie, persino da un incendio”. Lo riporta Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, ricordando la storia di Rossano e l’importanza della targa.

“In questi giorni – prosegue il sindaco – sono iniziati anche i lavori di restauro della lapide commemorativa. Questi sono luoghi della memoria, dei quali forse in molti nemmeno si accorgono, ma dal significato profondo sul quale si fonda la nostra comunità quindi la nostra città. Per questo ce ne stiamo prendendo cura”, conclude.