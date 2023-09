La “lunga notte” di Palermo: in fiamme cumuli di rifiuti per le strade

StrettoWeb

Cumuli di rifiuti incendiati nel bel mezzo della notte: è questo il terribile “buongiorno” ricevuto da Palermo questa mattina. Fuoco in centro e in periferia in corrispondenza dell’immondizia accumulata negli scorsi giorni e mai prelevata, a causa del guasto dei compattatori della Rap – l’azienda che si occupa (o dovrebbe occuparsi) del corretto smaltimento. Una notte lunga e movimentata, soprattutto per i Vigili del Fuoco dispiegati sull’intero territorio per estinguere i roghi, a volte appiccati più volte anche sulla stessa strada. Tra le zone interessate, il quartiere Zen nelle vie Senocrate di Agrigento, Agenzia di Siracusa, Einaudi, Pensabene, Patti, San Nicola e Rocky Marciano e in via Perez, nella zona Oreto.