Lottizzazione abusiva in Calabria: sequestrate sette villette

Sette villette sono state poste sotto sequestro ieri sera a Mirto-Crosia, in provincia di Cosenza. Gli stabilimenti, collocati in località Fiumarella, costituiti ciascuno da due unità abitative, sono uguali nella dimensione e nella forma e prevedono un piano terra e un piano sottotetto. Le due strutture, eseguiti in tempi distinti, sono state sequestrate a seguito di un’indagine condotta dai Carabinieri della forestale di Rossano, in sinergia con i Nuclei di Castrovillari e Mottafollone, per violazione della disciplina pianificatoria urbanistica e i cui titoli di autorizzazione sono ritenuti in contrasto con le normative previste.

Nello specifico, è emerso dalle indagini che il terreno risultava di metratura inferiore rispetto a quello consentito dalla legge per poter edificare. Inoltre, l’area è priva di qualsivoglia opera di urbanizzazione secondaria. Il progetto finale quindi, è in violazione alla legge urbanistica della Regione Calabria che riguarda gli interventi edilizi. Pertanto l’Autorità Giudiziaria ha ipotizzato i reati di “lottizzazione abusiva” e contro la Pubblica Amministrazione dei quali dovranno rispondere i responsabili.