Locri, tutto pronto per l’avvio dei corsi di Arbitro di Calcio e Futsal: cosa serve per partecipare

StrettoWeb

La Sezione Arbitri di Locri è già attiva nel programmare la nuova stagione sportiva e dopo le riunioni che hanno coinvolto i dirigenti, passato il mese di agosto rivolto principalmente alla preparazione atletica e ai raduni nazionali e regionali, con l’inizio del mese di settembre riparte ufficialmente con la propria regolare attività.

Le info sul corso

Il primo passo è quello legato all’avvio dei corsi per arbitro di calcio e quello specifico per arbitro di calcio a 5. Il futsal è una disciplina molto tecnica e che si sta espandendo ed evolvendo sempre di più, dando ottimi margini di carriera agli arbitri che in tempi meno lunghi rispetto al calcio, possono ambire a raggiungere le massime categorie nazionali, come ad esempio la Serie B o la Serie A. In seguito alla riunione di presentazione dei corsi, tenutasi giorno 1 settembre, si comunica che entro metà mese avranno inizio le lezioni presso la sezione di Locri sita vicino la stazione ferroviaria, tenute dai dirigenti sezionali delegati.

Corso per arbitri: cosa rilascia

I corsi per la qualificazione di arbitro di calcio e calcio a 5 prevedono il rilascio della tessera associativa per ingresso in tutti gli stadi e i palazzetti d’Italia, il riconoscimento dei crediti formativi scolastici, il doppio tesseramento con società calcistiche fino ai 18 anni e il rimborso spese per ogni gara che verrà svolta.

Le parole del Presidente Scaramuzzino

Così il Presidente Anselmo Scaramuzzino: “siamo pronti a partire con la nuova stagione. Oltre alla consueta programmazione, la fase del reclutamento è quella più importante perché solo avendo nuovi ingressi possiamo continuare a garantire l’attività calcistica di base, ben sapendo che gli arbitri fanno parte di una componente fondamentale per il gioco del calcio. La Sezione di Locri, che in questi anni ha continuato ad accogliere numerosi nuovi ragazzi e ragazze, è sempre pronta nel dare il benvenuto a chi ha voglia di far parte di un’associazione sana e di valori, che rappresenta l’intero territorio della Locride, ma che soprattutto ti aiuta a crescere e a migliorare anche nella vita. Un’esperienza unica e che ti forma realmente, che io ovviamente consiglio di fare un po’ a tutti, soprattutto ai più giovani. Le nostre porte sono sempre aperte anche solo per presentare chi siamo e quello che facciamo. A breve partiranno i nuovi corsi, ovviamente per ragazzi e ragazze, che si concluderanno nell’arco di un mese e che vedranno i neo immessi già pronti a mettesi in gioco nelle categorie giovanili”. Per informazioni basta contattare la sezione AIA di Locri tramite social o al numero (anche tramite WhatsApp) 389 900 7373.