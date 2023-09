Lipu Rende: “nuova piattaforma di nidificazione della Cicogna bianca nella Valle dell’Esaro”

StrettoWeb

“È stata installata oggi una piattaforma nido nella valle dell’Esaro (Scalo di Tarsia) nel comune di Roggiano Gravina (CS) su un traliccio di 32 metri, uno dei più alti in assoluto presenti nell’area di nidificazione della Cicogna bianca in Calabria. Intervento di non facile attuazione eseguito con tutti i criteri della massima sicurezza e realizzato sul campo grazie all’abilità di giovani ed esperti tecnici.

Un grazie ad e-distribuzione all’Ing. Vito Antonio Morrone, responsabile UT di Cosenza, all’Unità Tecnica dell’UT di Cosenza per la redazione e l’organizzazione delle attività lavorative, alla squadra Blue Tem di Castrovillari, Francesco Ferraro, Samuel Trapani, Marco Perrone e Antonio Rotondaro coordinati da Maurizio Bifano, responsabile Blue Team e del suo vice Ruggero Tricoci.

La piattaforma è stata installata nella stessa area dove, dal 2020, nidifica una coppia di Cicogna bianca, la prima nella storia di questo territorio. Con il suddetto intervento si spera di attirare una seconda coppia, sarebbe un grande e meritato risultato!”.