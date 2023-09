Lieto fine: grande successo per Vladimir Luxuria e il suo “Princesa” ad Altomonte

StrettoWeb

Si conclude la prima parte del Festival Euromediterraneo di Altomonte 2023 con lo spettacolo teatrale “Princesa”, interpretato da Vladimir Luxuria e diretto da Fabrizio Coniglio. L’opera è stata portata in scena al Convento dei Domenicani, risalente al XV secolo, all’interno del salone Razetti. Tratta dall’autobiografia di Fernanda Farias de Albuquerque, soprannominata Princesa, parla di un ragazzino brasiliano che non si riconosce nel suo corpo sin da piccolo e passa una vita tormentata dall’omofobia e dalla violenza.

Inizia a prostituirsi e in seguito alle ripetute aggressioni, anche da parte della polizia militare, si trasferisce in Europa. Dalla Spagna arriva in Italia, dove viene derubata dalla proprietaria della pensione in cui vive, motivo per cui viene arrestata con l’accusa di tentato omicidio. In carcere, su suggerimento di Giovanni Tamponi, suo compagno di cella ergastolano, scrive la storia della sua vita insieme a Maurizio Iannelli, incarcerato a sua volta a Rebibbia.

Vera, diretta e cruda, la rappresentazione fa riflettere su quanto la tutela dei diritti civili sia il presupposto essenziale per garantire l’inclusione nella società a chi decide di fare scelte di vita diverse che non ledono nessun altro individuo. Pubblicata nel 1994, ha inoltre ispirato il cantautore Fabrizio De André, che ha inciso un pezzo intitolato proprio “Princesa”.

Si può dire che ancora una volta la splendida cornice del borgo di Altomonte, che da 36 anni ospita artisti e personalità importanti provenienti dal panorama nazionale e internazionale, riesce a trattare tematiche che riguardano la società attuale, dando vita ad uno spazio in cui l’intrattenimento ludico è alternato alla trattazione di argomenti riflessivi.

L’attrice, scrittrice, opinionista, direttrice artistica, cantante, drammaturga ed ex parlamentare, è riuscita ad emozionare il pubblico ed ha molto gradito l’accoglienza che il borgo di Altomonte riserva a tutti gli artisti e personalità importanti che ogni anno fanno tappa al festival. “Sono contenta perché ho avuto modo di conoscere Altomonte, che è un posto meraviglioso e per l’ospitalità e i sorrisi delle tante calabresi e dei tanti calabresi che ho incontrato in questo tempo”, dichiara Luxuria.

“Sono molto contenta di portare la storia di Fernanda, che secondo me è una storia simbolo, di discriminazione, di chi purtroppo non ce l’ha fatta”. Molta soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e della direzione artistica, che hanno creduto anche quest’anno in una nuova sfida e sono riusciti a ottenere un grande apprezzamento da parte dell’opinione pubblica.

Il sindaco Giampietro Coppola e il direttore artistico, Antonio Blandi, hanno salutato ed introdotto lo spettacolo spazzando via ogni polemica sull’annullamento dello spettacolo precedentemente previsto per il 24 agosto. “Siamo grati ai tanti amici che ancora una volta hanno scelto Altomonte e hanno dimostrato di apprezzare la nostra proposta – dichiara il sindaco Coppola.

“Il salone Razetti gremito, la vicinanza della gente, l’attenzione con cui lo spettacolo è stato seguito, e anche la grande rappresentazione a cui ha dato vita Vladimir Luxuria, portando in maniera vibrante e forte, con la forza che può avere solo chi sulla propria pelle ha vissuto determinati drammi, determinate sensazioni e sentimenti. Momenti molto molto forti”.

“Non poteva esserci conclusione migliore, abbiamo voluto questo spettacolo perché incarna completamente il messaggio che volevamo trasmettere. Vladimir Luxuria con Princesa ha rappresentato veramente la libertà di esprimersi, di sognare e di vivere la propria esistenza”, afferma il direttore artistico Antonio Blandi.

Con Princesa, Altomonte Festival Euromediterraneo corona un’estate ricca di presenze e riflessioni importanti.