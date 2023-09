StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oltre 10.000 dispersi, solo a Derna 6000 morti. Immagini terribili arrivano dalla Libia, messa in ginocchio dall’uragano Daniel e dalle conseguenti inondazioni. L’Italia farà anche in questo caso tutto il possibile per inviare aiuti tempestivi e assistere nel migliore dei modi la popolazione libica colpita da questa emergenza”. Lo scrive sui social il deputato di Italia viva Ettore Rosato.