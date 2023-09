“LiberEtà Festa. La vita… senza età”: l’iniziaitiva di Cgil Calabria nel cosentino

StrettoWeb

Lo Spi Cgil Cosenza, la Cgil Cosenza e la Camera del Lavoro di Amantea, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Fiumefreddo Bruzio, organizza per oggi, domenica 17 settembre, alle 16,30, presso il Castello della Valle, a Fiumefreddo Bruzio, “LiberEtà Festa. La vita… senza età. Il ritorno alle Radici tra Identità e nuove opportunità. Invecchiare dove si è nati e ridare vita ai nostri Borghi”. L’iniziativa in programma nel suggestivo borgo di Fiumefreddo Bruzio sarà anche l’occasione per un’assemblea pubblica in vista della manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil per il prossimo 7 ottobre a Roma.

L’iniziativa sarà presieduta da Franco d’Orrico, segretario generale Spi Cosenza, e introdotta da Laura Pagliaro, segretaria Spi Cosenza. Dopo i saluti del padrone di casa, il sindaco di Fiumefreddo Bruzio, Fortunato Rosario Barone, sono previsti gli interventi di Teresa Cavaliere, segretaria Cgil Cosenza, di Raffaele Leuzzi, medico oncologo Unità diagnostica di senologia Roma, del medico e Storico Roberto Pititto, di Teresa Sicoli, sociologa e consigliere nazionale Sols, e dell’operatrice turistica Alessandra Porto. La manifestazione sarà conclusa dal segretario generale dello Spi Cgil Calabria, Carmelo Gullì.