Lega: Tajani, ‘Le Pen a Pontida? Il governo non c’entra nulla’**

New York, 18 set. (Adnkronos) – “Marine Le Pen a Pontida? Il governo non c’entra assolutamente nulla, è stata invitata da un partito politico. La Lega è libera di fare ciò che vuole. La linea politica la dà il presidente del Consiglio, mentre la linea di politica estera la attua il ministro degli Esteri, che in questo caso è anche vicepremier”. Così risponde ai cronisti il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, arrivando al Consolato italiano a New York alla vigilia dell’assemblea delle Nazioni Uniti. “Per quanto mi riguarda noi siamo europeisti convinti e anche federalisti”, ha aggiunto poi, rimarcando, nel corso del taglio del nastro della mostra ‘La grande visione’, come l”Europa sia “la stella polare della nostra politica estera”.