StrettoWeb

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Esprimo a nome mio e dei deputati di Forza Italia piena solidarietà a Matteo Salvini per le vili minacce subite. Sono certo che andrà avanti con la caparbietà e la determinazione che lo caratterizzano; le intimidazioni rafforzeranno la convinzione con cui sta operando per il nostro governo”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.