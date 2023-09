Il Napoli scaccia via i brutti pensieri in una settimana: 0-4 a Lecce, ma il passivo è pesante per i pugliesi

StrettoWeb

Sono bastati due poker nel giro di pochi giorni per scacciare via i brutti pensieri in casa Napoli. Il rigore sbagliato da Osimhen nello 0-0 di Bologna aveva provocato giornate agitate, video Tik Tok inseriti e poi rimossi, tweet e chi più ne ha più ne metta. Dopo il 4-1 all’Udinese, però, gli azzurri rifilano altre 4 reti al Lecce a domicilio in una Via del Mare bellissimo e strapieno, con oltre 30 mila persone, in un derby del Sud giocato ai piani alti del calcio italiano.

Il passivo per i giallorossi però, bisogna ammetterlo, è un po’ troppo pesante, per quanto visto in campo. Il Napoli vince meritando, certo, ma il Lecce non demorde, se la gioca per buona parte di gara e non meritava di certo una sconfitta così larga. Il gol di Østigård in avvio indirizza la gara, ma i pugliesi ci provano, non speculano sull’avversario e vanno più volte vicini al gol. Ad inizio ripresa, il solito Osimhen – appena entrato – fa 0-2 di testa su servizio di Kvaratskhelia. La riapre subito Strefezza, ma c’è un tocco di mano e l’arbitro annulla. E così che in pieno finale il Napoli può dilagare con il neo entrato Gaetano e con Politano su rigore.