Le vacanze non finiscono mai: perché è il momento giusto per prenotare una crociera

StrettoWeb

Chi lo ha detto che con la fine dell’estate le vacanze giungono al termine? Per fortuna non è così, perché l’autunno e l’inverno sono stagioni piene di bellezze e di unicità, senza dimenticare il fatto che dall’altra parte del mondo le temperature sono calde e sempre ottime per andare al mare. Ma adesso, più di molti altri, è il momento più indicato per prenotare una crociera verso luoghi da sogno, e ora vi spiegheremo perché.

Le tante offerte

Durante la stagione calda gli italiani si muovono in massa per andare a cercare un po’ di sole a bordo di navi fantastiche. Ma la verità è che in alcune località d’Europa – così come nel resto del mondo – le temperature sono così piacevoli che le crociere sono perfette per la stagione.

In più, questo è un periodo di offerte crociere imperdibili, come quelle offerte dalla compagnia di navigazione italiana Costa Crociere.

Le opzioni del periodo, infatti, sono davvero moltissime: ci sono le promo All Inclusive per andare alla scoperta del Mediterraneo, dei Caraibi e degli Emirati. Ciò vuol dire che si può usufruire di un’offerta completa, bevande illimitate e quote di servizio incluse nel prezzo.

Oppure, a disposizione ci sono le crociere last minute, ideali per chi vuole risparmiare un po’ e per chi si trova dei giorni di ferie da poter utilizzare per qualche vacanza improvvisata.

Ma non è finita qui, perché chi ha tra i 18 e i 35 anni può usufruire della promo Carta Giovani Nazionale per ottenere il 10% di sconto sulla crociera che preferisce.

Il miglior itinerario da fare

Se dobbiamo essere onesti, gli itinerari tra cui scegliere sono tantissimi e uno più bello dell’altro. Ma probabilmente, nella maggior parte dei casi, l’avventura più desiderata sono le crociere Caraibi.

Del resto, non c’è da sorprendersi: queste affascinanti isole offrono foresta tropicale, cascate sorprendenti, baie paradisiache e tartarughe e delfini che nuotano in mari cristallini. E poi cosa c’è di meglio che “svernare” in paradisi tropicali come questi?

I Caraibi sono la destinazione da prendere in considerazione se si desidera il relax. Bastano un paio di infradito, crema protettiva e repellente per le zanzare per scoprire delle spiagge che per la loro bellezza sembrano uscite dalle mani dei più grandi pittori.

Antigua e Barbuda, per esempio, regalano una costa e una baia spettacolari, uccelli marini, parchi naturali, rovine britanniche, spiagge chilometriche e tantissime altre meraviglie.

Non sono di certo da meno le Antille Olandesi che conquistano per il loro mare turchese che lambisce spiagge candide.

Altrettanto affascinante è Aruba che è persino conosciuta come “l’Isola della Felicità”, così come è speciale Barbados che conserva grandi tesori naturali, spiagge bianche e rosa, villaggi pittoreschi e molto altro ancora. Ma questi, ad essere del tutto onesti, sono solo alcuni dei luoghi che si possono scoprire facendo una crociera ai Caraibi.