Lavoro: Renzi, ‘Pd che disconosce il Jobs Act è scandaloso, che vergogna’

Roma, 2 set (Adnkronos) – Sul Jobs act “sono disponibile a fare un dibattito con altri 10: Franceschini, che l’ha votato in Parlamento e in Cdm, Delrio, Serracchiani, Guerini, Madia, Lorenzin, Orlando, i segretari dopo di me Zingaretti, Letta, Gentiloni. Anche con Bersani, ma a Taranto per l’Ilva”. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Iv a Firenze.

“Tutti questi parlano male del Jobs Act. Lo hanno votato, lo stanno disconoscendo ma il Jobs act ha aiutato il Paese, abbiano il coraggio di dire che il referendum è smentire quello che hanno fatto. Si dimettano o abbiano il coraggio dell’abiura, è scandaloso questo modo di fare politica. E’ una vergogna”, ha aggiunto Renzi.

“Per inseguire Conte e i grillini state diventando la parodia di voi stesi, state cancellando la vostra storia. Ma la vostra sfortuna è che io non mi dimentico della vostra storia”, ha sottolineato il leader di Iv.