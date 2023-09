Partono i lavori negli ospedali dell’Alto Jonio Cosentino: oltre due milioni per il “Chidichimo” di Trebisacce

StrettoWeb

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per l’avvio, a breve, dei lavori di riqualificazione del Pronto Soccorso e quelli per il potenziamento dell’unità operativa di Radiologia. Grazie all’individuazione da parte dell’Asp di Cosenza, di due milioni e mezzo di euro ad hoc per il Chidichimo sarà presto completata l’opera di ripristino e di adeguamento del Blocco operatorio. Un intervento storico, atteso da oltre dieci anni e che rappresentò la mannaia definitiva sull’allora soppressione del nosocomio, per il quale oggi sono in corso le procedure di assegnazione dei lavori attraverso la stazione unica appaltante di Invitalia.”

È quanto dichiara il sindaco Alex Aurelio che ieri (mercoledì 6) , ha accompagnato, insieme agli assessori Leonardo Petrone e Antonia Roseti, il consigliere regionale Pasqualina Straface, Presidente della Terza commissione Sanità in sopralluogo all’Ospedale. “L’investimento caratterizzato da notevoli risorse e strumenti sull’ospedale di Trebisacce – dichiara soddisfatto Alex Aurelio – certifica la volontà del Presidente Occhiuto di voler invertire quel processo di depauperamento degli ospedali calabresi e rendere tali strutture presidi sanitari adeguati”.

“L’intento è ripristinare sul territorio regionale, nel caso specifico quello dell’alto Jonio cosentino, il diritto costituzionale alla salute che per troppo tempo è stato negato. Su disposizione del Presidente Occhiuto è stato avviato anche il progetto di riqualificazione del pronto soccorso. I lavori costeranno poco più di 1 milione di euro e andranno in appalto nei prossimi giorni”. Riguardo, invece, al complesso apparato radiologico, l’unità operativa sarà dotata a breve di una nuova Tac, di una nuova Risonanza magnetica, di un Mammografo, di una Colonna endoscopica, di un Ortopantomografo e di un nuovo sistema radiologico telecomandato.