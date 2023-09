Lavoratori Pnrr, Baldari (Fp Cgil): “pronti alla mobilitazione per garantire stabilità”

StrettoWeb

La Funzione Pubblica Cgil (Fp Cgil) Calabria esprime la sua profonda preoccupazione in merito alla situazione dei lavoratori impegnati nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) presso gli enti pubblici della Calabria. “La nostra organizzazione sindacale, in linea con la posizione nazionale, rilancia con fermezza l’importanza di garantire stabilità e diritti alle lavoratrici e ai lavoratori. Il Pnrr rappresenta una preziosa opportunità per lo sviluppo economico e sociale della Calabria e di tutto il Sud Italia. La creazione di nuove opportunità di lavoro è un obiettivo fondamentale, ma non dobbiamo trascurare coloro che già contribuiscono in modo significativo agli enti pubblici locali. Questi lavoratori, con il loro impegno e la loro professionalità, contribuiscono non solo agli obiettivi dei progetti Pnrr ma anche alle attività ordinarie e al benessere delle comunità locali“, affermano il segretario generale della Fp Cgil Calabria, Alessandra Baldari, e il coordinatore precari Pnrr Fp Cgil Paolo Veltri.

“La Fp Cgil Calabria sostiene fermamente qualsiasi azione di mobilitazione volta a rivendicare la stabilizzazione di questi lavoratori, garantendo loro sicurezza occupazionale e tutele adeguate. La valorizzazione delle competenze e delle risorse umane è essenziale per il successo dei progetti Pnrr, e non possiamo permettere che i lavoratori vengano trascurati o sottopagati. Inoltre, riteniamo che sia possibile conciliare l’obiettivo di dare spazio alle assunzioni previste nella bozza “Dl Mezzogiorno” che annuncia un finanziamento per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.200 funzionari, con la necessità di garantire la stabilità dei lavoratori già impegnati nei progetti Pnrr con un finanziamento desinato alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari. La crescita economica del Mezzogiorno deve andare di pari passo con la tutela dei diritti dei lavoratori”.