“Lamezia Comics&Co”: parte domani la tre giorni della fiera del fumetto

Manca poco all’avvio della quattordicesima edizione del “Lamezia Comics and Co”. La fiera del fumetto torna da domani 8 settembre fino a domenica 10 settembre nel Parco Peppino Impastato di Lamezia Terme, un’area di 85.000 metri quadrati che si adatta perfettamente all’atmosfera di creatività e divertimento. Ad annunciarlo l’associazione culturale “Attivamente”, guidata dal presidente Angelo Grandinetti, che anche per quest’anno ha messo a punto un programma corposo in grado di intercettare gli amanti dei fumetti, dei giochi, e gli appassionati di youtuber e content creator. Tra gli ospiti speciali che renderanno ancora più straordinaria questa edizione: Player Inside, Fraws di “Parliamo di Videogiochi”, Ventenni Paperoni, Super Matt, Franz, Fragullo e molti altri.

Le principali attrazioni:

● Area Games: con oltre 38 postazioni, questo spazio ospiterà tornei dedicati ai videogiochi più amati e ai giochi da tavolo

● Area Ospiti: incontrate disegnatori e autori famosi e date il benvenuto ai talenti emergenti nel mondo dei fumetti

● Tornei a Tema Comics: partecipate a emozionanti tornei di pallavolo, beach soccer e tiro con l’arco, tutti ispirati all’universo dei fumetti

● Area Food Tematica: deliziate il vostro palato con prelibatezze culinarie ispirate ai vostri personaggi preferiti

● Ring e Spettacolo di Wrestling: assaporate l’azione sul ring con uno spettacolo di wrestling coinvolgente e pieno di adrenalina

● Concorso Cosplay Contest: svelate la vostra creatività e partecipate al concorso cosplay contest per l’opportunità di essere premiati come le migliori creazioni

● Torneo di Spada: affinate le vostre abilità nella competizione di spada e dimostrate di essere veri maestri di questa antica arte

● Escape Room: mettete alla prova le vostre abilità mentali e risolvete enigmi intriganti per sfuggire da situazioni di pericolo

● Caccia al Tesoro: partecipate a una caccia al tesoro emozionante e scoprite gli indizi nascosti in tutta la manifestazione

● Replica della Jeep di Jurassic Park: ammirate da vicino una replica autentica della leggendaria Jeep di Jurassic Park e scattate foto indimenticabili

● Area Standisti: esplorate un’area dedicata dove troverete gadget e prodotti unici che potrete acquistare solo in questa fiera, rendendo la vostra esperienza ancora più speciale

● Area Associazioni: un’area dedicata a stand a questo mondo, dove ogni associazione può promuovere la propria attività

L’evento prenderà il via venerdì 8 settembre alle 16:00 e continuerà ininterrottamente durante tutto il giorno nei successivi due giorni dalle 10:00 alle 22:00. Il sabato sera sarà allietato da un concerto imperdibile. L’ingresso all’evento è completamente gratuito, grazie al grande sforzo dell’Associazione Culturale Attivamente, al sostegno dei numerosi sponsor e all’aiuto del Comune di Lamezia Terme. È d’obbligo ringraziare i più di 50 volontari che dedicheranno il loro tempo prezioso per assicurare il successo di questa manifestazione.