La Jonio-Tirreno non chiuderà, Calabrese: “evitato l’isolamento della locride”

“Grande risultato per la Regione Calabria e per la Locride quello ottenuto, oggi a Roma, a seguito del tavolo tecnico presso la direzione operativa dell’Anas. È la conferma che la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno non verrà chiusa e verranno ugualmente effettuati gli interventi necessari per la messa in sicurezza, sia nella galleria Limina che nella Galleria Torbido”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese.

“Un grande risultato che ha una chiara matrice legata all’impegno del presidente Roberto Occhiuto, del direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, Claudio Moroni che, insieme al governo regionale, hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo e riportare serenità nei cittadini della Piana e, in particolar modo, in quelli della Locride dove l’ipotesi di isolamento, dovuto alla chiusura dell’importante arteria di collegamento, aveva creato grande preoccupazione e sgomento. La Locride oggi è grata alla Regione e al presidente Occhiuto perchè potrà proseguire nel suo percorso di crescita e sviluppo che con tanti sindaci del territorio si sta portando avanti. Il sostegno della Regione e del presidente Occhiuto viene confermato anche in questa occasione: si è salvato un territorio dall’isolamento”, conclude Calabrese.