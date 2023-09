La Basket School Messina ritrova Ragusa dopo qualche stagione

StrettoWeb

La gara di domenica sarà la prima in assoluto nel campionato di serie B per la Basket School Messina. Un momento attesissimo dal club peloritano che ha cercato la promozione da tre anni a questa parte, raggiungendo la B dopo i playoff vincenti della scorsa stagione. A “bagnare” l’esordio dei giallorossi nella nuova B Interregionale, una delle società più prestigiose del basket siciliano: la Virtus Ragusa. La sfida non sarà una novità, in quanto le due formazioni si sono già incontrare sette volte quando militavano in serie C Silver. Il bilancio è favorevole agli iblei che hanno vinto cinque gare, di cui una in trasferta, due le vittorie, entrambe in casa, per i peloritani.

La prima occasione in cui Basket School Messina e Virtus Ragusa si sono affrontate, risale alla stagione 2016-17. Era il 5 novembre 2016 e non fu una gara fortunata perché venne sospesa per la condensa che rese precario l’equilibrio sul parquet del PalaTracuzzi, stesso teatro della sfida di domenica prossima. Ragusa era in vantaggio per 42-31, ma la vittoria non sfuggi agli iblei, allora allenati da Massimo Di Gregorio, che si aggiudicarono il match rigiocato il 24 novembre per 89-77. Al ritorno, con Francesco Anselmo in panchina che aveva da pochi giorni rilevato Dani Baldaro, ancora un successo per la Virtus Ragusa, 79-54 il finale. Nella stagione 2017-18 arriva il primo successo della Basket School, alla quarta giornata (si giocava di mercoledì 1° novembre). Gli scolari allenati da coach Ciccio Romeo si imposero 81-75, al termine di una gara equilibrata, decisa nel quarto finale dalle giocate di Claudio Cavalieri e ai 25 punti di Daniel Hendrych. Nella gara di ritorno, giocata al PalaPadua il 21 gennaio 2018, malgrado l’ottima prova dei messinesi, la Nova Virtus vinse in rimonta (72-66) in un finale infuocato, sugli scudi Canzonieri con 31 punti. Ancora un successo dei ragusani nel match di andata del campionato 2018-19. La capolista iblea ebbe la meglio per 80-62 sui peloritani che, con Pippo Sidoti squalificato, in panchina avevano Francesco Paladina. Il match, disputato il 23 dicembre 2018, registrò il ritorno in maglia giallorossa di Haitem Fathallah ed una grande prestazione di Travis Black (25 punti). Il 31 marzo 2019, nella gara di ritorno, ultima della regular season, Ragusa si presenta al PalaMili ancora con i galloni di capolista del girone. L’eventuale vittoria gli consegnerebbe a Sorrentino e compagni la migliore posizione nella griglia dei playoff. Ma una super Basket School, trascinata da Black (20) e Fathallah (17), rimanda a casa sconfitti per 79-78 i bianco azzurri che devono cedere la leadership alla Torrenovese che poi sarà promossa in serie B.

L’ultima sfida tra le due formazioni risale al 22 dicembre 2019, quando si incontrarono al PalaPadua all’ultima giornata del girone di andata. Gli scolari del duo Sidoti-Paladina mettono paura alla capolista diretta da coach Di Gregorio, scesa sul parquet ibleo senza Black. Gara bella e appassionante che si chiudeva nel finale sul 87-82 a favore dei padroni di casa, trascinati da Bakula (31 punti). Per Messina, che mandava in doppia cifra Manfrè (22) Varotta (17), Warden (16) e Busco (14), una sconfitta che brucia, giunta nei secondi finali contro la capolista che per lunghi tratti del match ha sofferto il gioco dei giallorossi. Non ci sarà match di ritorno, di li a poco, per via della pandemia da Covid il campionato sarà interrotto e le due squadre non si incontreranno più. Ragusa darà vita al progetto Virtus Kleb, con l’acquisizione del titolo di serie B. Adesso le due società di ritroveranno di fronte al PalaTracuzzi, nelle file della Basket School ci sarà un ex ragusano, Leonardo Di Dio, che in quella sfida del dicembre 2019 non scese in campo per via di un infortunio. Per lui quella di domenica sarà una gara particolare: “Siamo consapevoli di quanto sarà dura domenica contro una squadra come Ragusa strutturata per stare nelle prime posizioni, ma allo stesso tempo abbiamo fiducia in noi stessi ed in quello che abbiamo fatto con il coach dal primo raduno ad oggi. Siamo una squadra del tutto nuova ma convinta che insieme possa dire la sua ogni domenica. Sarà bello sfidare la squadra in cui ho giocato qualche anno fa e dove mi sono trovato benissimo, ma ora gioco per la mia città e quindi invito tutti i sostenitori a darci supporto per iniziare il campionato nel migliore dei modi”.