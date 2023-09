Klaus Davi: “chiuso un covo della cocaina a Reggio Calabria, pusher in fuga al Nord”

StrettoWeb

“La centralina della cocaina di Reggio Calabria, situata presso le palazzine di Viale Marconi, è stata chiusa dalla stessa organizzazione di presunti narcotrafficanti che l’aveva messa in piedi”. Lo rende noto Klaus Davi che ha realizzato il servizio pubblicato sabato scorso e finito sulle reti televisive nazionali che ritrae in fragranza di reato tre spacciatori intenti a smistare droga a una serie di clienti e di ‘micro trader’ sopraggiunti nell’appartamento. Secondo il giornalista “il covo sarebbe stato chiuso dagli stessi presunti appartenenti alle cosche Rom, che nel frattempo avrebbero riparato in alcuni campi nomadi per sottrarsi ad eventuali interventi delle forze dell’ordine”.

“Una ‘pia illusione'” secondo Davi. Il servizio di Davi è finito sui giornali e network nazionali suscitando scalpore: “mai prima d’ora una troupe aveva documentato una centralina della droga in ‘diretta’. E soprattutto senza scorte perché non intendo accollare ai contribuenti i costi della mia sicurezza, non sono un magistrato che va tutelato ad ogni costo, sono solo un giornalista, un privato cittadino. E anche perché allertando la Polizia avrei pregiudicato la riuscita del servizio”.

“I nostri non sono i servizi ‘pettinatì’, (direbbe Carlo Freccero) in cui si costruiscono situazioni per far colpo sull’ audience televisiva. Qui i gravissimi reati sono veri e tangibili e filmati sul campo” precisa Davi. E proprio lunedì prossimo Klaus Davi sarà ospite di Eleonora Daniele nel popolarissimo programma ‘Storie Vere’ sulla rete ammiraglia della Rai per commentare i servizi realizzati e denunciare lo stato di ‘assoluto degrado e abbandono in cui versa la città di Reggio Calabria.

“L’inizio di una serie di interventi tv in prestigiose trasmissioni nazionali dedicati al tema della sicurezza”.