Il Karate Club Reggio Calabria Team Trimboli alla competizione internazionale Gran Prix del Mediterraneo

StrettoWeb

“L’A.S.D. Karate Club Reggio Calabria Team Trimboli, società icona del Karate mondiale, che opera sul nostro territorio reggino con passione e dedizione da oltre quarant’anni di attività sportiva, come di consuetudine questa estate non si è mai fermata, con un gruppo di 30 atleti che nei mesi di Luglio e Agosto hanno effettuato allenamenti costanti e programmatici, non solo in palestra ma anche al mare con un ottima preparazione atletica e tanto divertimento che porterà ben 18 atleti dagli 8 Anni ai 35 Anni ad essere pronti per un Campionato Internazionale di alto livello, IL “GRAN PRIX DEL MEDITERRANEO”, che per la prima volta si svolgerà in Italia, a Catania, il prossimo 23 Settembre, con un numero elevato di Nazioni partecipanti”. Comincia così la nota dell’A.S.D. Karate Club Reggio Calabria Team Trimboli.

“Guidati dai Maestri Trimboli, spicco del Karate Internazionale, e trainati dal nostro Capitano Emanuele Carlo, Campione Europeo, sarà presente anche l’Ufficiale di gara Internazionale Dott.ssa Stillittano Loredana, convocata per questo impegnativo Campionato. Una gara dove i ragazzi affronteranno una competizione difficile per il regolamento molto particolare. I nostri atleti, preparati dai Maestri Santo, Margherita e Federica Trimboli, sono pronti sia fisicamente che mentalmente per questa competizione, dopo un duro lavoro preparatorio tecnico, didattico e mentale, che li porterà ad affrontare una prestigiosa competizione uniti dalla passione che li accomuna per questa bellissima arte marziale e saranno preparati ad affrontare le gare previste nel corso del nuovo Anno sportivo”.

“Un bellissimo gruppo con i nostri maestri che li seguono passo dopo passo per essere pronti alle competizioni non solo sportive ma anche a quelle che presenta la vita giorno per giorno. Un in bocca al lupo a tutto il team Trimboli anche in vista dei prossimi CAMPIONATI EUROPEI WUKF IN FRANCIA nel mese di Novembre per Emanuele Carlo, Margherita e Federica Trimboli, e della Coppa Europea LIBERTAS. Ricordiamo che presso L’A.S.D. KARATE CLUB REGGIO CALABRIA TEAM TRIMBOLI, sono aperte le iscrizioni peri il nuovo Anno sportivo 2023/24 con il Maestro Trimboli Santo simbolo del Karate Internazionale, Coordinatore Nazionale WKAEDA e membro della AKASSHI KAI SHITO RYU, e le sue Figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli Pluricampionesse Internazionali, e allenatrici della Nazionale italiana WKAEDA KARATE, sempre con grande professionalità, dedizione e amore per questa bellissima arte marziale”, si chiude la nota.