Juventus, nuova tegola Pogba: positivo al testosterone

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese. Lo apprende l’Ansa da ambienti sportivi.

Ennesima tegola per il centrocampista francese, che dopo i primi anni alla Juventus non ha più ritrovato se stesso. Ritorno al Manchester United infruttuoso per lui. Problemi fisici, perdita di autostima e non solo: tante situazioni che non gli hanno permesso di rendere neanche dopo un altro ritorno, quello a Torino. L’anno scorso non ha quasi mai visto il campo, quest’anno sembrava essere la volta buona, con tanto di gol a Empoli (poi annullato), ma un nuovo infortunio ha compromesso tutto. Ora la nuova regola.