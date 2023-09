Juventus-Lazio 3-1, è Vlahovic show: la premiata ditta con Chiesa abbatte l’ex Sarri

StrettoWeb

La Juventus batte la Lazio dell’ex Sarri con il punteggio di 3-1. Tutto merito della premiata ditta Vlahovic-Chiesa, la coppia d’attacco scelta quest’anno da Allegri che pare stia dando frutti interessanti. Sono loro, infatti, gli autori dei tre gol: due per il centravanti; uno per l’esterno, che ormai sembra sia pienamente in forma dopo l’infortunio.

Prima della mezz’ora la squadra bianconera è già sul 2-0: prima Vlahovic raccoglie un servizio dalla destra e batte col piattone il portiere; poi Chiesa infila in rete decidendo una mischia. La gara sembra chiusa, ma ad inizio ripresa la Juve abbassa baricentro e ritmi, permettendo a Luis Alberto di realizzare una delle sue solite magie: piattone di destro dal limite. Adesso l’inerzia è tutta biancazzurra, ma lo spettacolo di Vlahovic non era ancora finito: l’ex Fiorentina riceve dal limite, stoppa di petto, se la porta avanti, poi sul destro e conclude. E’ 3-1, finisce così.