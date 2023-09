La Jsl Women svela prospettive, programmi e ambizioni per la nuova stagione

StrettoWeb

La JSL Women alza l’asticella delle ambizioni nella stagione 2023-24. Sta crescendo in modo esponenziale l’intero movimento femminile verde fluo, partendo da scuola calcio e settore giovanile, e la squadra maggiore si è rinforzata durante l’estate, potendo contare, inoltre, su una maggiore esperienza rispetto al passato.

“Gli open day sono stati una piacevole sorpresa con numero di partecipanti alto fin da subito – il direttore tecnico Marco Palmeri analizza, così, il momento “storico” della JSL Women – ciò ci ha responsabilizzati ulteriormente nel cercare di programmare, nel migliore dei modi, l’attività dal punto di vista organizzativo, che è uno degli aspetti su cui puntiamo di più. Con la squadra maggiore femminile, stiamo lavorando già da due settimane e penso che a fine mese saremo a pieno regime in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza. La dirigenza ci ha dato precisi obiettivi e ottime prospettive. Le ragazze sono cariche e pronte per affrontare una stagione sicuramente impegnativa e stimolante”.

“A cosa puntiamo nello specifico? “Sei giocatrici si sono aggregate in un gruppo già solido e di qualità medio alta. Sono profili concordati con l’area tecnica per cui erano ricercati e sono state inserite perfettamente nel puzzle, essendo tasselli combacianti. Ora occorrerà tradurre in campo intenzioni e potenzialità, per passare dalla teoria ai fatti ci vuole tanto sacrificio. Non ci precludiamo alcun traguardo, rispondendo alle sollecitazioni del club. Mi fa molto piacere – conclude Palmeri – che il vivaio si sia ulteriormente arricchito di giovani entusiaste atlete, provenienti dall’intera Sicilia”.