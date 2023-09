Iv: Renzi, ‘solidarietà a Marietta Tidei, vergognosa aggressione a famiglia’

StrettoWeb

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Vorrei dare la solidarietà più totale a alla nostra amica Marietta Tidei e alla sua famiglia, costretta da giorni a subire una vergognosa aggressione mediatica. Tidei padre, sindaco di Santa Marinella, ha presentato una denuncia per corruzione. E la conseguenza è che i media da una settimana pubblicano sue vicende personali – che nulla hanno a che vedere con il processo – che causano naturalmente un grande dolore a lui e a tutta la famiglia”. Così Matteo Renzi nella enews.

“La sfera personale, quella affettiva, viene distrutta dalla pubblicazione selvaggia di intercettazioni irrilevanti. E la morbosità con cui qualche giornale segue questa vicenda dimostra il livello di violenza morale che viene esercitata dalla pubblicazione di intercettazioni irrilevanti sul piano processuale ma devastanti sul piano personale. Mentre abbraccio Marietta e tutta la famiglia Tidei, confermo il mio impegno per combattere contro questo modo di intendere la giustizia. Ho dimostrato che i miei PM hanno violato la Costituzione e la legge e io ho rispettato la legalità: per farlo ho combattuto contro il fuoco amico di chi si professa garantista ma poi mi ha attaccato sugli avvisi di garanzia”.

“Oggi che ho vinto la mia battaglia, come sanno i lettori de Il Mostro, bene, oggi rilancio! Combatto e combatterò perché non ci sia mai più un caso Tidei. Non mollo di un centimetro: contro i veri giustizialisti e contro i finti garantisti”.