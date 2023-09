“Italien eiskalt geniessen” – godetevi l’Italia ghiacciata: l’Amaro del Capo arriva in Germania

StrettoWeb

“Il rilancio anche in Germania dello spot del Vecchio Amaro del Capo, attraverso una efficace campagna di marketing di prodotto e contestualmente di marketing territoriale che vede protagonista anche il salotto diffuso di Tropea, conferma l’impegno di responsabilità sociale che la prestigiosa ed ultracentenaria esperienza familiare Caffo continua a portare avanti. Siamo di fronte, da una parte, a quello che è diventato ormai un riconosciuto, ricercato ed apprezzato brand non solo calabrese ma del Made in Italy e, dall’altra, ad un’esperienza imprenditoriale che continua ad investire sui territori, esportando ovunque nel mondo l’immagine di una terra positiva che, orgogliosa e felice, profuma di identità”.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì complimentandosi con il Gruppo per questa nuova iniziativa che contribuirà a migliorare la reputazione della destinazione Tropea e Calabria oltre i confini nazionali. Il claim “capolavoro ghiacciato”, diventa “italien eiskalt geniessen” – godetevi l’Italia ghiacciata. Attraverso questa nuova campagna pubblicitaria dell’esperienza familiare Caffo, tra le distillerie che hanno scritto la storia delle imprese del Mezzogiorno, la regione può beneficiare di un contributo preziosissimo per quel percorso di internazionalizzazione che destinazioni come Tropea continuano a percorrere.