Italiano finse un suicidio 10 anni fa: “la faccio finita”. Poi la scoperta: è ancora vivo

Una storia incredibile, che di solito si vede solo nei film. Il protagonista, però, è reale, così come la storia. Stiamo parlando di Adamo Guerra, oggi 55enne, dieci anni fa autore di un finto suicidio. Con una lettera, infatti, l’uomo aveva salutato i familiari, inscenando di farla finita. Ora, però, tramite Chi l’ha visto, si scopre che è stato ritrovato in Grecia. “Ciao mamma e papà, non ho molte parole da dire, ma purtroppo è andata sempre male. E adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo”, è il testo della lettera.

Già una settimana dopo, però, la Polizia aveva trovato la sua auto parcheggiata vicino al Porto di Ancona: Adamo aveva acquistato un biglietto per imbarcarsi su un traghetto in partenza per Patrasso, in Grecia. Così si erano chiuse le indagini nel 2015, con l’ipotesi di allontanamento volontario. Oggi però, dieci anni dopo quella lettera e otto dopo la chiusura delle indagini, la scoperta a Chi l’ha visto. “L’Avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia”, confessa l’ex moglie dell’uomo. “Credevo si fosse gettato giù”, ha raccontato ieri sera su Rai Tre sconvolta.

“Dieci anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo e non è un padre”, conclude amaramente la donna.