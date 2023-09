“L’Italia vincente, un anno di risultati”: rinviata la manifestazione FdI

StrettoWeb

Doveva essere il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a concludere la due giorni “L’Italia vincente, un anno di risultati” organizzata a Rende (Hotel San Francesco) da Fratelli d’Italia sabato 23 e domenica 24 settembre per illustrare i risultati ottenuti dal Governo nei primi mesi di attività ma anche per tracciare le prospettive future, sia a livello nazionale che in Calabria. La manifestazione, fortemente voluta dagli esponenti di partito ed organizzata nel cosentino dal Senatore Ernesto Rapani, subisce però un cambio di rotta.

A comunicarlo è lo stesso Rapani, il quale spiega i motivi dell’annullamento delle iniziative previste nella giornata di domani: “è già in corso l’iniziativa di oggi. Sarà rinviato invece l’evento di domani, in concomitanza con l’apertura della Camera ardente per l’emerito Presidente della Repubblica Napolitano. Fratelli d’Italia rinvia di una settimana tutte le iniziative in segno di rispetto e cordoglio”.