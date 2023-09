Italia-Cina: Conte, ‘Meloni deve studiare dossier? E’ a Chigi da un anno…’

StrettoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Meloni dice che andrà in Cina quando avrà studiato dossier, è un anno che è palazzo Chigi quanto ci mette a studiare? E poi sulla Via della Seta dice che non rinnova l’accordo perché non è stato conveniente? E poi Meloni e Tajani dicono che andranno a rispolverare un accordo di partenariato strategico che vale ben di più dell’accordo Via della Seta. E Meloni dice che non lo ha fatto per gli Stati Uniti. E allora per chi, altrimenti?”. Così Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano.