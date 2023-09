Invasione di rifiuti ingombranti a Corigliano-Rossano, il sindaco rimprovera i “furbetti”

StrettoWeb

Emergenza rifiuti, il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, fa il punto sui “furbetti” che non rispettano le regole del decoro urbano. “Col camioncino, col motocarro, con la carriola, a piedi: quello di non rispettare le regole del corretto conferimento dei rifiuti è uno “sport” multidisciplinare. Il grande risultato raggiunto da questi campioni è sporcare la nostra città e far spendere al nostro comune i nostri soldi per le bonifiche. I problemi sono sempre gli stessi. Materassi, ingombranti, mobili, sfalci, bustoni neri pieni di tutto: ma cosa vi costa chiamare il gestore del servizio e farlo venire a prendere a casa? E’ gratis! Nei prossimi giorni arriveranno le sanzioni e nelle prossime settimane si attiverà il nuovo servizio di raccolta. Serve la collaborazione di tutti e serve isolare chi non vuole collaborare. La nostra città è bellissima, ma dobbiamo prendercene cura tutti“.