Il derby è ancora nerazzurro, l’Inter distrugge il Milan: a San Siro finisce 5-1

Il derby è ancora nerazzurro! L’Inter stravince, battendo il Milan per 5-1 nel secondo anticipo di lusso di questo sabato di Serie A. Evidentemente, i rossoneri di Pioli non hanno imparato nulla dalle due lezioni di Simone Inzaghi nelle due gare della semifinale di Champions League a maggio. La sconfitta, infatti, matura alla stessa maniera di qualche mese fa: grande approccio alla gara dei nerazzurri e partita già chiusa dopo mezz’ora.

C’è, poi, una grande differenza: Marcus Thuram. Lui, a maggio, non c’era, ma il suo primo derby della Madonnina è devastante. Passa da lui il vantaggio nerazzurro, realizzato da Mkhitaryan. Poi, non contento, fa un gol pazzesco, accentrandosi e scagliando una bomba sotto l’incrocio a battere Maignan. Alla mezz’ora la partita è già finita. Un barlume di speranza lo regala, quasi casualmente, Leao. Il Milan, infatti, accusa pesantemente il colpo, ma una distrazione nerazzurra permette al portoghese di trovare il 2-1 all’ora di gioco. Ci si accorge che è casualità, però, poco dopo. L’inerzia, nonostante il gol, non si sposta dalla parte dei ragazzi di Pioli, e l’Inter la chiude ancora con Mkhitaryan e poi con l’ex Calhanoglu, che realizza il poker finale che vale il 4-1. Nel recupero c’è spazio anche per Frattesi, che fissa la cinquina dopo la doppietta in settimana con la Nazionale.