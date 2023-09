Domani la 1ª giornata dedicata alla prevenzione e alla salute organizzate dal Rotary Club Reggio Calabria Sud

StrettoWeb

Avranno inizio da Santa Venere di Trunca, frazione periferica a 20 km dalla città, il 23 settembre 2023, le giornate dedicate alla prevenzione e alla salute organizzate dal Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38. I medici specialisti club, Domenico Calarco, Nicola Loddo, Daniela Laganà e Vincenzo De Salvo, saranno disponibili gratuitamente per effettuare uno screening cardiovascolare (misurazione pressione arteriosa, elettrocardiogramma, ecodoppler tronchi sovra aortici – carotidi), odontoiatrico (valutazione delle lesioni del cavo orale per la prevenzione del carcinoma) e dermatologico (prevenzione e diagnosi dei tumori della pelle).

È noto che la diagnosi precoce è fondamentale per prevenire o ritardare le malattie, consente interventi tempestivi e trattamenti più efficaci, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo il carico sulla sanità pubblica. Lo screening, in particolare, insieme ad una corretta informazione, sono fondamentali per garantire una vita sana e un futuro migliore per tutti.

La prevenzione è il miglior un investimento per il futuro: prevenire un problema è meno costoso e più efficace rispetto a trattarne le conseguenze. L’appuntamento è per le ore 16.00, presso i locali ex asilo parrocchiale della Chiesa Santa Croce a Trunca dove sarà presente il Camper la polidiagnostica donato dal Rotary Club all’Avis.