Infortuni: Fontana, ‘su sicurezza lavoratori serve sforzo collettivo’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “A nome mio personale e della Camera dei deputati esprimo profondo cordoglio per la tragica morte di tre lavoratori avvenuta oggi in una fabbrica di Casalbordino. Rivolgo alle loro famiglie le più sentite condoglianze. È inaccettabile che chi esca da casa per lavorare non torni più dai propri cari. Di fronte a questo ennesimo dramma, si impone la necessità di uno straordinario sforzo collettivo, a partire dalle istituzioni, sulla sicurezza dei lavoratori”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.