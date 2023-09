Influencer scroccona va in pizzeria e si ribella quando le arriva il conto: “mangiare gratis è il mio lavoro”

StrettoWeb

Una influencer scroccona aveva postato sui social varie foto di una cena nella famosa pizzeria di Napoli di Errico Porzio però appena le è arrivato il conto, si è ribellata e ha eliminato le foto dai social perchè non si aspettava di dover pagare il conto e si è ribellata affermando che “mangiare gratis è il mio lavoro“.

L’influencer credeva si trattasse di una collaborazione e che in quel modo avrebbe sponsorizzato la pizzeria.

E’ stato proprio lo stesso Errico Porzio a raccontare l’episodio tramite un post facebook: “premettendo che io non ero presente, che non l’ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare. Contenta e soddisfatta del servizio e della pizza ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo“.