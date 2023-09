Incidenti: auto si ribalta in galleria sulla ss36 nel lecchese, chiuso tratto in direzione Milano

StrettoWeb

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Incidente sulla statale 36 ‘Del Lago di Como e dello Spluga’, a Mandello del Lario, nel lecchese. Intorno alle 18.15 un’auto si è ribaltata all?interno della galleria Somana e una persona è rimasta ferita.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico. Il tratto interessato è in direzione Milano, all?altezza del chilometro 62,500.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.