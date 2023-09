Drammatico incidente col trattore in Calabria, agricoltore finisce in un burrone e muore

StrettoWeb

Tragedia a Carolei, in Calabria, dove un agricoltore è morto trascinato in un burrone dal trattore che stava guidando. Il mezzo si è ribaltato non lasciando scampo all’uomo. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’agricoltore.